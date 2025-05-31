В России ради еды лиса попросилась к людям

В дачном некоммерческом товариществе «Надежда» в Салехарде местные жители заметили лису, которая бродила рядом с жилыми домами в поисках еды.

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По информации местного телеграм-канала «Вечерний Салехард», животное находилось недалеко от жилых построек, предположительно привлеченное остатками еды или мусором. Власти и жители призывают соседей быть внимательными: не оставлять еду на участках, особенно если рядом есть домашние животные, чтобы избежать нежелательных встреч с обитателями леса.

Отмечается, что лиса не проявляла агрессии и вела себя спокойно. Тем не менее, стоит помнить о возможной опасности появления диких животных вблизи жилых районов и соблюдать меры предосторожности.

Ранее "СП" уже сообщала о диких лисах, медведях и даже россомахах, которые выходили к другому ямальскому поселку.