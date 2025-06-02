В древнем католическом соборе устроили шоу с ощипанными цыплятами

Германия снова оказалась в центре скандала. На этот раз общественность возмутило шоу, организованное в древнем католическом соборе в Падерборне в честь 1250-летия земли Северный Рейн-Вестфалия.

Перед собравшимися выступили полураздетые мужчины. Они встали перед алтарем XV века с ощипанными тушками куриц и исполнили песню «Fleisch ist Fleisch» («Мясо есть мясо»), пародирующую композицию австрийской группы Opus «Live is Life».

Выступление оказалось частью шоу, премьера которого состоится в сентябре. Номер включен в программу празднования 1250-летия региона.

За происходящим наблюдали президент Германии Штайнмайер и местный архиепископ, находившиеся внутри собора. Негативных эмоций шоу у них не вызвало.

Зато жители Германии заполнили соцсети гневными комментариями в адрес церковных и муниципальных лидеров. В результате последним пришлось извиниться за то, что номер задел чьи-то религиозные чувства.