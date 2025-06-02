Мужчина пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном

Блогер пережил клиническую смерть из-за тяжелой реакции на лекарство и поделился подробностями путешествия в загробный мир. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бывший бодибилдер, который создает контент в TikTok под ником @after.life.echoes, потерял сознание в туалете ресторана. Он считает, что причиной стал побочный эффект лекарств. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Мужчину считали мертвым около 45 минут. Лишь когда его уже положили в мешок для трупов, медики заметили признаки жизни.

«Это было похоже на поход в кино, как будто смотришь настоящий фильм, где кто-то одет и выглядит как ты, но ты думаешь: "Это не я, потому что я вот здесь, в зале, смотрю этот фильм". Я наблюдал все сверху, но самое странное — совсем не ощущалось, будто это я, хотя я видел собственное мертвое тело», — вспоминает бодибилдер.

Мужчина также рассказал, как наблюдал за медиками, которые упаковывали его тело и везли в морг. Затем он увидел свет и пришел в сознание, услышав:

«Этот еще не мертв».

Сейчас он активно обсуждает свой опыт в TikTok, утверждая, что смерть — это лишь переход сознания в другую форму существования.

Ранее жительница США Брианна Лафферти рассказала, как умерла на восемь минут и увидела заполненный цифрами тоннель.