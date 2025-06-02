Активная порномодель рассказала о ревности жениха

Австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, описала ревность своего жениха к ее партнерам по съемкам. Об этом пишет Daily Star.

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Найт рассказала, что 10 лет дружила с Генри Брейшоу, о помолвке с которым сообщила в марте. Модель заявила, что он знал о ее карьере, и был готов ее принять. Однако время от времени он все равно ревнует.

«Если у него плохой день, и он знает, что я должна идти заниматься сексом с другими мужчинами, он может сказать: "Вот же отстой". Но потом мы обсуждаем это, и ему становится легче. Он вспоминает, что это моя работа», — описала Найт реакцию Брейшоу. Порномодель также отметила, что жених «наслаждается доходами от ее работы».

18 мая Найт устроила секс-марафон, во время которого занялась сексом с 583 мужчинами. Позже она заявила, что перед началом мероприятия Брейшоу пожелал ей удачи.