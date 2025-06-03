Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир

Мужчина, которому удалось пережить клиническую смерть, рассказал о путешествии в некий загробный мир. Об этом случае сообщили в издании Daily Mirror.

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В материале уточнили, что все случилось в туалете ресторана — мужчина резко потерял сознание и упал. Посетители и сотрудники заведения незамедлительно вызвали скорую помощь.

На место приехали медики, после чего констатировали, что мужчина мертв уже 45 минут. Они уже начали укладывать его в мешок для трупов, однако покойный неожиданно начал подавать признаки жизни.

— Это было похоже на поход в кино. Я наблюдал за всем со стороны, но, что самое странное, совсем не ощущалось, будто это я, хотя я видел собственное мертвое тело, — вспоминает мужчина.

Он также отметил, что во время своего путешествия понял: смерть является переходом сознания в другую форму существования, подытожили в издании.

Ранее ученые из Нидерландского института нейронаук провели анализ 70 случаев клинической смерти и заключили, что загробная жизнь на самом деле может существовать. Исследователи в ходе своей работы обнаружили феномены, которые ставят под сомнение существующие представления о человеческом сознании и его зависимости от биологических процессов.