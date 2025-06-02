Мужчина спасжилетом отбил женщину у аллигатора

Чрезвычайное происшествие случилось 4 марта 2025 года во время сплава по территории Национального парка Лейк-Киссимми во Флориде. Маршрут группы пролегал по каналу между озером Киссимми и Тигровым озером.

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На обратном пути в канале Тайгер-Крик двухметровый аллигатор внезапно совершил нападение. Хищник вцепился в весло 38-летней женщины, резким движением опрокинув каяк. Оказавшуюся в воде американку рептилия схватила за правый локоть, начав вырывать плоть.

Муж потерпевшей попытался вырвать супругу из пасти, но аллигатор не ослабил хватку. На помощь бросился другой участник сплава — 42-летний Майкл Родригес. Рискуя жизнью, он приблизился к рептилии, отвлекая её внимание. Аллигатор на секунду разжал челюсти, отпустив женщину, но мгновенно впился в спасательный жилет мужчины. Родригес безуспешно пытался ударить хищника по глазам, после чего расстегнул крепления, оставив жилет аллигатору, и отплыл.

«Это был воплотившийся кошмар. Я чувствовал, как зубы скользят по жилету. Успел лишь сбросить его, оставив в качестве „трофея“», — позже вспоминал Родригес.

Фото с места ЧП зафиксировали кровавый жгут на руке пострадавшей. По словам хирурга Эрика Ландерса, именно экстренное наложение жгута и амортизация жилетом предотвратили ампутацию. Укус пришёлся в сустав, но защита снизила повреждения, а жгут остановил критическую кровопотерю. Об инциденте пишет FOX35 Orlando.

Расследование комиссии по охране дикой природы Флориды установило: самка аллигатора защищала гнездо с потомством, расположенное в 15 метрах. Это пятый случай нападения в штате за десятилетие и второй — в текущем сезоне.