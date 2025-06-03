Женщина удивила горожан разрисованной собакой

Прогулка москвички с ее разрисованной собакой попала на видео. Кому-то рисунок пришелся по душе, но есть и недовольные.

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От видео буквально рябит в глазах: ярко-красная жилетка женщины в сочетании с покрытыми цветочным орнаментом пестрыми штанами – это еще не все. Ведь рядом м хозяйкой идет собака: обычный небольшой песик, но – с «дополнением» в виде нарисованного солнышка на заднем бедре. Такую жизнеутверждающую парочку заметили на прогулке в парке «Борисовские пруды», а видео опубликовал Telegram-канал «Москвач».

«Как мило», - написали юзеры. «Хоть где-то же должно быть солнышко», «При виде такого на улице - настроение автоматически поднимается».

Но, конечно же, нашлись и те, кто не разделяет эту точку зрения. «Нашла, блин, холст для рисования», «А почему не на попке?» «И себе на лбу бы нарисовала и ходили бы светились оба два», - оставили свои реплики некоторые пользователи сети…

Ранее разрисованные деревья в Филевском парке в Москве рассорили россиян. Мнения интернет-пользователей разделились. Часть высказалась против вмешательства в экологию.