Медведь в поисках пары сбежал из России

Бурый медведь сбежал из России в Китай на поиски медведицы, сообщает издание "Подъем".

Переправу медведя через реку Амур засняли рыбаки из Китая. На видео видно, как животное плывет по реке, а местные жители в шутку отмечают, что для пересечения границы КНР медведю нужен паспорт. По информации китайских СМИ, хищник добрался до заповедника Тайпингоу. Местные власти обратились к жителям с просьбой быть осторожными и избегать одиночных прогулок в горах.

В свою очередь, научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин отметил, что подобные миграции являются нормальным поведением для медведей, особенно в сезон размножения.

"Они отлично плавают и могут преодолевать большие расстояния в поисках партнера или новых территорий", – добавил Колчин.

По его словам, если медведь не занят поиском своей территории, то спарившись с медведицей, он вернется обратно в Россию.

Ранее туристы из Екатеринбурга и Озерска встретили семью медведей в национальном парке Башкирии. На видео, которое опубликовало министерства природопользования и экологии региона, видно, как медведица с тремя детенышами купается в луже прямо на проезжей части. Гости нацпарка в этот момент возвращались на машине в Нугуш после прогулки по экотропе Высота. Туристы смогли продолжить путь после того, как животные ушли в лес.