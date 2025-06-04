«В голосину»: что на языке молодежи означает слово «ору»

Молодежь в своей речи часто употребляет слово «ору», однако не в значении «кричу» или «повышаю голос». В сленге у этого слова существует и другой смысл. Что оно значит и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что означает слово «ору» на сленге

Выражение «ору» молодое поколение использует в качестве синонима слова «смеюсь». В данном контексте «орать» — это «сильно смеяться», «хохотать» и даже «впасть в истерику от смеха». Так как сильный смех зачастую является очень громким, возникает ассоциация с ором и криком.

Когда уместно использовать

Это слово можно использовать как самостоятельное выражение, так и в составе других сленговых фраз. Например, «ор выше гор» или «ору в голосину». Также существует слово «оручка», которым обозначают что-то смешное.

Примеры употребления: