Женщина рассказала о появлении сверхспособностей после трудных родов

Жительница американского штата Нью-Джерси заявила, что после мучительных родов у нее появилась способность говорить с Богом. Подробнее об этом она рассказала Daily Mail.

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По словам Ребекки Бутройд, в 18 лет она едва пережила роды. Ей сделали эпидуральную анестезию, но во время процедуры что-то пошло не так, и верхнюю часть ее тела парализовало. Бутройд вспомнила, что вскоре после инъекции все перед ее глазами начало расплываться.

«Мне казалось, что я тону в поту, но в действительности даже не потела», — рассказала она.

В тот момент, как подчеркнула женщина, она якобы и увидела «ослепляющий, всепоглощающий свет». Бутройд заверила, что после этого стала общаться с Богом напрямую и даже научилась исцелять людей. Однако она не привела никаких примеров применения своих способностей.

По словам женщины, она не удивилась появившемуся у нее «дару». Она отметила, что всегда чувствовала себя особенной, однако страдала от психологических проблем. По словам Бутройд, в один период жизни она принимала по 25 таблеток для психического здоровья в день. Как утверждает женщина, все ее проблемы решились после «перерождения».

Ранее сообщалось, что блогер пережил клиническую смерть из-за тяжелой реакции на лекарство и поделился подробностями путешествия в загробный мир.