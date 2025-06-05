Порномодель рассказала о самых странных запросах своих подписчиков

Австралийская порномодель Аликс Линкс рассказала о «сумасшедших подписчиках» и их странных запросах. Об этом пишет News.com.au.

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35-летняя модель отметила, что далеко не всем ее фанатам нужен контент сексуального характера. Многие платят за то, чтобы она воплотила в жизнь их странные фантазии. Линкс рассказала, что как-то раз изображала для клиента джинна из волшебной сказки.

«Однажды я сняла 20-минутное видео в котором просто измеряла свой нос. Мне даже раздеваться не пришлось», — заявила модель.

Она отметила, что этот тип клиентов интересует контент с конкретным сценарием, и часто в нем нет ничего откровенного. Однажды она делала видео, в котором якобы тонула в зыбучих песках.

«У меня были запросы на воздушные шары. Чувак присылал мне шары размером с кресло-качалку. Я надувала их в своей гостиной, прыгала на них, и все. Ничего откровенного», — рассказала Линкс.

Кроме того, ее просили снимать на видео свои подмышки, а также то, как она качает ноги на тренажере. Другие клиенты платят за то, чтобы она просто нарядилась определенным образом. Линкс рассказала, что для выполнения запросов некоторых фанатов нанимает режиссеров и арендует специальные помещения, где можно снять качественное видео.

Ранее порнозвезда Бонни Блю, утверждающая, что количество ее сексуальных партнеров исчисляется тысячами, назвала худший тип мужчин. По ее словам, самые странные и неприятные запросы бывают у очень состоятельных людей.