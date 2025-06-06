Проект SAM: политики потратят $20 млн, чтобы понять, как привлечь мужчин

Демократическая партия США решила вложить $ 20 миллионов в проект под названием Speaking with American Men (SAM), чтобы лучше понять, как общаться с мужчинами и вернуть их на свою сторону.

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В последние годы всё больше молодых мужчин отдаляются от демократов, считая, что партия не представляет их интересы. В рамках исследования уже провели 30 фокус-групп и опрос по медиапредпочтениям. Мужчины говорят, что республиканцы кажутся уверенными, а демократы — слабыми и неискренними.

Организаторы проекта SAM считают, что для восстановления доверия важно присутствие партии на популярных среди мужчин платформах — YouTube, Twitch, Discord, игровых подкастах и в рекламе во время спортивных трансляций.

Однако критики указывают, что сам подход изучения мужчин как «инопланетян» выглядит странно и неискренне. Проблема, по их мнению, не в технологиях, а в содержании послания: излишний уход демократов в сторону только женской и «прогрессивной повестки» оттолкнул многих мужчин.

Некоторые эксперты иронизируют, что вместо исследований демократам стоило бы просто посмотреть пару боевиков из 80-х, дабы лучше понять, что привлекает мужчин.