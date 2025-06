Женщина почувствовала вибрацию в сиденье велосипеда и сделала жуткую находку

В Шанхае, Китай, женщина нашла в сиденье арендованного велосипеда секс-игрушку. Об этом пишет Need To Know.

Неназванная женщина рассказала, что арендовала велосипед, чтобы прокатиться вместе с мужем. По ее словам, она почти сразу заметила странный выступ на сиденье, но не придала ему значения. По дороге домой женщина вдруг почувствовала вибрацию. Внутри сиденья оказался спрятан вибратор.

Женщина тут же отказалась от велосипеда и позвонила полицейским. Они арестовали 41-летнего подозреваемого. Предполагается, что он зашил секс-игрушку в сиденье велосипеда ради получения удовольствия.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, арестовали 50-летнюю женщину, которая вооружилась секс-игрушкой и напала на бывшего возлюбленного. В итоге ему пришлось убежать из дома.