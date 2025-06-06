Дикая кошка откусила голову гигантскому питону

В США зафиксирован первый случай, когда рысь растерзала гигантского питона-захватчика. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

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Ученые из Conservancy of Southwest Florida обнаружили останки четырехметрового питона по кличке Локи возле города Неаполь, штат Флорида. Рысь откусила змее голову, фотоловушка впоследствии запечатлела момент ее возвращения к добыче. Нападение 25-килограммовой дикой кошки на питона — первое документальное подтверждение того, что местные хищники начали бороться с инвазивным видом змей.

«Это победа местной команды, — заявил биолог Ян Бартошек. — Экосистема восстанавливает баланс».

Холодная погода сделала хладнокровного питона вялым, чем воспользовалась рысь. Ранее ученые находили лишь свидетельства обратных случаев — останки рысей обнаруживали в желудках питонов.

Темные тигровые питоны, способные вырастать до шести метров в длину, попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и безудержно плодились.

Власти штата ежегодно проводят Python Challenge, призывая охотников помочь в истреблении змей. Последние наблюдения дают надежду, что природа сама находит способы сопротивления захватчикам.

Ранее исследователи флоридской популяции темных тигровых питонов пришли к выводу, что в обозримом будущем люди не смогут одержать победу над этими пресмыкающимися.