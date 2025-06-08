В качестве домашних питомцев жители Китая начали заводить дрожжи

В Китае среди молодежи стремительно распространяется нестандартное увлечение люди заводят дрожжи как домашних «статичных питомцев. В условиях высокой нагрузки и стресса китайцы ищут простые и неприхотливые способы эмоциональной разгрузки.

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Одним из таких решений стали живые дрожжи — микроорганизмы, за которыми ухаживать гораздо проще, чем за животными. Для «содержания дрожжевой культуры достаточно воды, муки и небольшого количества сахара. Смесь растет, пузырится и источает легкий запах брожения, принося владельцам чувство спокойствия и удовлетворения.

«Не нужно его выгуливать, никакого беспорядка, он не доставляет беспокойства и за ним легко ухаживать, говорят поклонники нового тренда.

По словам психолога Чжао Мэна, традиционные питомцы требуют значительных затрат времени и ресурсов, что сложно совместить с жизнью студента и офисного работника. А «статичные питомцы позволяют ощутить заботу и ответственность без лишней нагрузки.

Психотерапевт Ду Хэмин добавляет, что такие формы взаимодействия помогают сформировать чувство устойчивой эмоциональной связи без риска конфликтов, болезней или стресса, сообщает Oddity Central.

Ранее женщины в Китае начали платить мужчинам за объятия. Необычная услуга стоит от 20 до 50 юаней (220-550 рублей). Клиентки утверждают, что физический контакт помогает им почувствовать эмоциональную поддержку и облегчить тревожность, даже если объятия происходят с незнакомцем. Так, одна из женщин рассказала, что обращается к подобной помощи, чтобы справиться с напряжением во время написания диссертации.