Мужчин угнал служебную машину ради любви

Охранник из Сибири угнал служебную машину ради свидания с девушкой и утопил ее в кювете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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По данным ведомства, все произошло 31 мая. Мужчина находился на рабочем месте и захотел взять служебную машину, чтобы поехать в соседнее село на свидание к возлюбленной. Не имея водительских прав, он завел авто, но не справился с управлением и влетел в кювет с водой.

Выбравшись оттуда, 51-летний охранник пошел к избраннице пешком. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело об угоне.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина в камуфляжном костюме угнал «Газель» с пивом и перевернулся.