Канюк начал терроризировать начальную школу

В Великобритании жители деревни Хаверинг-атте-Бауэр стали жертвой террора хищной птицы. Об этом пишет The Guardian.

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Агрессивная самка канюка поселилась рядом с начальной школой Dame Tipping Church of England. Ее назвали Брендой.

«Она очень, очень большая, — сказала директор школы Стелла Маккарти. — Размах ее крыльев почти равен размаху моей руки. Это довольно пугающе».

Птица часто заглядывает в окна школы и наблюдает за детьми, выходящими во двор, с крыши.

Опасаясь за жизнь и здоровье детей, учителя запретили им играть на улице. Чтобы ученики могли проводить время на улице, их отвозят в соседнюю школу на автобусе. Бренда угрожает не только школьникам. Она начала нападать и на других местных жителей. Одна из них, Никки Дикс, рассказала, как канюк ударил ее клювом по голове.

С нападением птицы столкнулась и Луиза Уиттл — другая жительница деревни. По ее словам, однажды она шла выносить мусор в халате, как вдруг Бренда спикировала на нее.

«Когда слышишь хоть какие-то звуки от этой птицы, сразу весь на взводе. Каждый раз, когда выходишь из дома, приходится осматриваться», — пожаловался на птицу муж Луизы.

Предполагается, что Бренда защищает гнездо, которое свила недалеко от школы. Канюки защищены британским законодательством, поэтому руководство учебного заведения мало что может с этим сделать. Оно планирует нанять эксперта по соколиной охоте. Пока жителям деревни посоветовали выходить на улицу с цветным зонтом, которым можно защититься от птицы.

Ранее сообщалось, что в США наглая мускусная утка затерроризировала жителей города Кейп-Корал, штат Флорида. Одного из них ей даже удалось отправить в больницу.