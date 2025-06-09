«Бросьте маму обратно»: на пляже нашли бутылку с человеческим прахом

В городе Скегнесс, Великобритания, женщина нашла на пляже бутылку с человеческим прахом через 12 часов после того, как ее бросили в воду. Об этом пишет «Би-би-си».

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Посетительница пляжа рассказала, что сделала необычную находку, когда прогуливалась вдоль берега. Она достала из песка бутылку с каким-то порошком и запиской. На ней было написано

«Это моя мама. Бросьте ее обратно — она путешествует по миру. Спасибо, Кара, Олдхам».

Женщина так и сделала, а после поделилась этой историей в социальных сетях.

Оказалось, что бутылку отправила Кара Мелия. Она рассказала, что ее матери не стало в феврале. Женщина одна вырастила пятерых детей и всю жизнь хотела путешествовать, но так и не смогла исполнить эту мечту. Сначала Мелия думала развеять ее прах над морем, но, послушав совета подруги и брата, решила отправить его в «приключение».

«Я бы хотела, чтобы она (бутылка — прим. «Ленты.ру») оказалась на пляже Барбадоса или в Испании, но это определенно займет некоторое время», — отметила Мелия.

Теперь она ждет сообщений от других людей, которые найдут бутылку.

Ранее сообщалось, что в США 11-летняя девочка обнаружила на пляже во Флориде бутылку, брошенную в океан восемь лет назад. Внутри она нашла записку с телефонным номером и словами: «Вы будете счастливы, что нашли это».