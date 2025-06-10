Найден владелец выброшенных на помойку миллионов

В Таиланде найден владелец 12 миллионов батов (29 миллионов рублей), которые были обнаружены на помойке. Об этом пишет Thai Examiner.

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Жительница района Паккрет провинции Нонтхабури по имени Уса заметила пластиковый контейнер с деньгами 5 июня в помещении для мусора на четвертом этаже жилого комплекса. Женщина захотела забрать себе контейнер, однако внутри она увидела пачки денег и вызвала полицию. Установить владельца крупной суммы сразу не удалось.

Вечером 6 июня в полицию явился адвокат Тавиват Сенгкаев и заявил свои права на 12 миллионов батов с помойки. Он рассказал, что заработал эти деньги, а в 2020 году снял со счета. Юрист заявил, что решил хранить сумму дома, так как это было дешевле, чем в арендованной банковской ячейке. 4 июня Сенгкаев выбрасывал несколько контейнеров и мешков с мусором из своей квартиры.

Так как лифт был неисправен, ему пришлось нести вещи в помещение для мусора по лестнице. Разбираясь с ненужными вещами, юрист случайно перепутал контейнер со старой одеждой с контейнером, в котором лежали деньги, и выбросил его.

«Я был уверен, что там просто хлам — старая одежда, бутылки из-под вина. Я понятия не имел, что деньги именно там», — сказал Сенгкаев.

Адвокат пообещал в ближайшее время предоставить документы, подтверждающие его право собственности на миллионы батов.

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