Мужчина заказал на свадьбу новую обувь и остался без пальцев

В Великобритании Мартин Ральф остался без пальцев на ногах, когда в 2019 году заказал себе на свадьбу новую пару ортопедической обуви. Историю мужчины опубликовало издание People.

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Британец рассказал, что уже во время примерки туфель в клинике пожаловался, что они малы, и трижды пытался вернуть пару, но женщина, снимавшая мерки, убедила его, что свадебную обувь просто нужно разносить.

«В середине дня свадьбы одна нога стала особенно болеть. Мне пришлось переобуться в ботинки», — вспоминает он.

Когда в конце дня мужчина снял носок, один из пальцев уже распух в три раза, на нем образовался волдырь, который постепенно начинал выглядеть хуже. При этом 61-летний Ральф борется с диабетом, который может вызывать проблемы с кровообращением, а недостаточный приток крови к ногам и ступням может затруднить заживление язв или инфекций.

Волдырь так и не зажил, и у мужчины развилась тяжелая инфекция, которая не поддавалась лечению антибиотиками. Врачи ампутировали ему один палец — инфекция зашла так глубоко, что можно было увидеть кость.

«Все выглядело так, будто там поорудовал мясник. Необходимость ампутации пальца ноги была ужасной, но я надеялся, что это конец. К сожалению, нет», — пожаловался британец.

В результате ему ампутировали все пальцы на правой ноге.

Теперь Ральф не может ходить без костылей и впервые с 17 лет не может работать.

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