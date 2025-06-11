Супругов поссорил договор о количестве выпитого пива

Пользовательница Reddit с ником Leather-History2881 пожаловалась посетителям площадки на собственного мужа, который отказался ограничивать количество выпиваемого им спиртного. Конфликт между супругами закончился ссорой и демонстративным уходом одного из них в другую комнату.

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«У него бывают периоды, когда он пьет больше, чем мне бы хотелось. Однажды мы поговорили, и он согласился, что выпил слишком много. Мы пришли к соглашению, что он больше не будет пить больше четырех бутылок пива, если ему на следующий день нужно сидеть с детьми», — рассказала предысторию женщина.

Однако вскоре после этого мужчина заявил, что не помнит о такой договоренности. Спустя еще несколько дней во время семейного ужина он вышел из комнаты и вернулся с бутылкой пива, которая стала бы для него пятой. Жену это разозлило, но муж сказал, что не понимает, в чем смысл ее претензий.

«Он думает, что я преувеличиваю и просто ною. Он сказал, что я испортила ему вечер. В итоге он пошел спать на чердак, сказав, что не хочет ночевать со мной в одной постели, так как он уже сыт мной по горло», — огорчилась героиня истории.

Пришедшие в комментарии пользователи встали на сторону женщины и обвинили ее мужа в алкоголизме. Они отметили также, что открытое давление может привести к тому, что он будет просто выпивать тайком от супруги. Поэтому комментаторы предложили подумать над тем, как заставить его самостоятельно прийти к мысли, что у него есть проблемы.

Ранее стала известна история женщины, уставшей от мужа-алкоголика и обратившейся к эксперту по отношениям. Специалистка объяснила ей, что супруг выбрал роль жертвы, поэтому оправдывает свою пагубную привычку, и подчеркнула, что для мужа алкоголь важнее брака.