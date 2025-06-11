Земная женщина повстречалась с карликами из НЛО

Удивительные истории контактов землян с инопланетными цивилизациями появляются регулярно. Сейчас, когда фантастика стала одним из наиболее популярных жанров кино и литературы, это неудивительно. Но о встречах с пришельцами люди рассказывали и раньше и их повествования иногда были странными и пугающими. История итальянки Розы Лотти, произошедшая около семидесяти лет назад, может считаться одной из самых необычных.

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Произошло все 1 ноября 1954 года в провинции Ареццо, в солнечной Тоскане. 40-летняя итальянка Роза Лотти вышла из своего дома в Ченнине и направилась по тропинке через лес в соседний городок Бучине. Роза, жена фермера и мать четырех детей, была ревностной католичкой и собиралась посетить мессу в честь дня Всех Святых.

Как и положено в праздничный день, Роза была нарядно одета. На ней было яркое платье, жакет и недавно купленные туфли. В руках супруга фермера несла букет гвоздик. Но недавно прошел дождь и тропинка была в грязи, поэтому вскоре женщина сняла обувь и чулки, и понесла их в руках, чтобы не испачкать.

Встреча на поляне

Пройдя половину пути, Роза вышла на хорошо знакомую ей поляну. Ее внимание привлек металлический блеск в кустах и любопытная итальянка решила посмотреть, что там. Подойдя ближе, она увидела странный предмет высотой около 2 метров и шириной 1 метр. Он был похож на веретено, и его бока отливали бронзой. Основание объекта было погружено в землю, а вертикальное положение поддерживалось за счет небольших ножек.

В центральной части предмета находились два круглых иллюминатора, а в нижней части небольшая дверца из полупрозрачного материала. Пока Роза Лотти размышляла о происхождении непонятного устройства, из кустов вышли два карлика. Они непринужденно болтали на каком-то шипящем языке. По словам женщины, они напоминали «красивых пожилых мальчиков» ростом не более 1 метра.

Незнакомцы были одеты в серебристые комбинезоны и кожаные шлемы. За спинами у них развевались короткие серые плащи. Но больше всего Розу поразило выражение лиц карликов. На них застыли широкие неестественные улыбки. Женщина остолбенела и молча разглядывала маленьких людей. А они совсем не удивились, увидев ее. Один, который был постарше, обратился к ней с короткой речью.

Дерзкий грабеж

Спустя минуту карлик понял, что его монолог не понят и перешел к решительным действиям. Он подскочил к Розе и ловко выхватил из ее рук чулки. Второй карлик тоже не бездействовал — он завладел букетом гвоздик. Совершив дерзкое ограбление, они попытались скрыться внутри своего аппарата. Но Роза Лотти была не робкого десятка и не собиралась идти в церковь без чулок.

Она подошла вплотную к двери и с чисто итальянским темпераментом начала кричать на наглецов. Роза требовала вернуть свои вещи и если бы пришельцы владели языками, то узнали бы про себя немало нового. Карлики опешили от такого напора, и старший вернул ей один чулок. Второй человечек располовинил букет и протянул женщине часть цветов.

Но Роза настаивала на возврате всех своих вещей. Она продолжала оглашать лес воплями и показывала гостям на ноги. Но вторую часть предмета женского гардероба карлики отдавать не собирались. Старший достал из недр комбинезона маленький бронзовый цилиндр и направил его на скандалистку. Все это время с лиц инопланетян не сходили те самые жуткие улыбки-гримасы.

Несмотря на то что предмет не выглядел угрожающе, Розу Лотти охватил страх. Она развернулась и со всех ног бросилась бежать по тропинке в сторону Бучине. Отбежав на некоторое расстояние, она оглянулась и увидела, что карлики ее не преследуют. Они стояли возле своего аппарата и молча смотрели ей вслед. Через десяток метров Роза снова посмотрела назад. Два маленьких мужчины уже потеряли к ней интерес и прохаживались вокруг своего корабля, похоже, занятые его осмотром.

Но Роза Лотти продолжила бежать и остановилась только в заполненной людьми церкви. Она рассказала о случае в лесу, но ей поверили всего несколько человек. В их компании жена фермера вернулась на поляну, но там было пусто. О пришельцах напоминала лишь вмятина в грунте на месте стоянки корабля и примятая трава.

Как Роза стала знаменитостью

Вскоре историю Розы Лотти знала вся Италия, а позднее о ней начали писать и зарубежные газеты. К ней домой зачастили журналисты и съемочные группы. О ее истории даже сняли документальный фильм. Многие земляки подвергали рассказ женщины сомнениям, но было немало и тех, кто ей верил. Нашлись даже три свидетеля, видевшие в то утро светящийся как солнце шар над лесом и слышавшие раскатистый гул.

Официально историю Розы Лотти никто не расследовал. В этом не было особой необходимости, ведь женщина не пыталась на ней заработать и никому не навязывала свою версию произошедшего. Но при этом, когда ее расспрашивали, она всегда придерживалась одной версии, не обращая внимание на насмешки. Жители провинции Ареццо до сих пор помнят этот случай и нередко рассказывают о нем туристам.