Звезда OnlyFans прорекламировала наркотическое вещество и подверглась критике

Британская звезда OnlyFans и бывшая модель Кэти Прайс опубликовала пост, в котором она прорекламировала запрещенное вещество, и подверглась критике со стороны подписчиков. Комментарии доступны на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Блогерша заявила, что рекламируемое ею наркотическое средство помогает улучшить состояние здоровья и качество сна. Публикация вызвала негодование у пользователей, многие из которых скептически отнеслись к продвигаемому товару и отметили, что сама Прайс не выглядит здоровой.

«Без обид, но если тот, кто пытается продвигать товар якобы для здоровья и сам выглядит болезненно, то это вообще ни о чем», «Если это средство сделает меня похожей на тебя, я лучше не буду его брать, спасибо», «Это просто отвратительно», — написали пользователи в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что британскую модель OnlyFans Клару Уилсон задержали в аэропорту Испании с полным багажом марихуаны. Отмечалось, что в чемоданах Уилсон сотрудники таможенной службы обнаружили 34 килограмма наркотика растительного происхождения.