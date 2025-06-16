Порнозвезда Бонни Блю выставила OnlyFans на посмешище

Lenta.ru

Порномодель Софи Рейн пожаловалась, что Бонни Блю выставила создательниц порноконтента на посмешище. Об этом сообщает издание LA Weekly.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.

Софи Рейн считает, что подобные выходки портят репутацию других порномоделей на OnlyFans.

«Бренды больше не принимают нас всерьез, пресса не принимает нас всерьез, — сетует она. — Я устала объяснять, что мы не все показываем цирковые трюки ради кликов».

В прошлом Софи Рейн неоднократно рассказывала о своей религиозности. Она утверждает, что, несмотря на съемки в порно, бережет девственность до брака. По ее словам, шесть дней в неделю она исполняет непристойные просьбы своих подписчиков, а на седьмой — идет в церковь.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей.

«Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.