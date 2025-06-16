Порномодель Софи Рейн пожаловалась, что Бонни Блю выставила создательниц порноконтента на посмешище. Об этом сообщает издание LA Weekly.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.

Софи Рейн считает, что подобные выходки портят репутацию других порномоделей на OnlyFans.

«Бренды больше не принимают нас всерьез, пресса не принимает нас всерьез, — сетует она. — Я устала объяснять, что мы не все показываем цирковые трюки ради кликов».

В прошлом Софи Рейн неоднократно рассказывала о своей религиозности. Она утверждает, что, несмотря на съемки в порно, бережет девственность до брака. По ее словам, шесть дней в неделю она исполняет непристойные просьбы своих подписчиков, а на седьмой — идет в церковь.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей.