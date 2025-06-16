Пиявка присосалась к глазу сидевшего в засаде в джунглях любителя птиц

В Индонезии из глаза британского туриста, любовавшегося на птиц, с трудом вытащили маленькую пиявку. Об этом пишет Daily Mirror.

© Lenta.ru

58-летний Тони Эксалл рассказал, что решил остановиться в местных джунглях, чтобы вместе со спутниками понаблюдать за королевскими райскими птицами. По его словам, за пару часов сидения в засаде он сильно вспотел и в один момент почувствовал что-то странное в глазу. Мужчина не смог ничего сделать с этим и просто проигнорировал. Когда они пошли дальше, один из спутников Эксалла заметил, что к его глазу присосалась пиявка.

Британец объяснил, что в джунглях было очень много паразитов. Он предположил, что пиявка села ему на руку, он потер пальцами глаз и таким образом сам подселил ее в глазное яблоко. Мужчине пришлось мириться с кровососущим червем в глазу, пока он не добрался до больницы, где ему согласились помочь.

По словам туриста, процедура удаления пиявки была довольно болезненна. Паразит не хотел отпускать глазное яблоко мужчины, но в конце концов сдался.

«Мой глаз тянулся. Я не испытывал подобное раньше», — вспомнил он.

Врач прописал Эксаллу глазные капли и антибиотики. Сейчас с туристом все в порядке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде врачи удалили из носа девочки крупную пиявку. Она поселилась в носу, после того как ребенок умылся водой из ручья.