Нестандартный секс лишил женщину имущества

Жительница Санкт-Петербурга обвинила любовника в изнасиловании после того, как лишилась телефона из-за секса на капоте машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, неожиданной целью свидания стал телефон. Молодые люди познакомились накануне возле шиномонтажной мастерской. Свидание закончилось сексом на капоте чужого автомобиля — после этого мужчина ушел, а его спутница обнаружила пропажу сумки с мобильным телефоном.

Чтобы вернуть похищенное имущество, она обратилась в полицию.

Ранее 19-летняя россиянка обвинила врача в домогательствах и написала заявление в Следственный комитет России. Тот объяснил свои действия необходимостью.