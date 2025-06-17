Упрямый нотариус нашел тайник с золотыми монетами на 297 миллионов рублей

В Париже тайник с золотыми монетами неизвестного коллекционера продали на аукционе за 3,3 миллиона евро (297 миллионов рублей). Об этом пишет The Times.

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Монеты нашел нотариус, чье имя не раскрывается. Он отвечал за имущество некоего Пола Нарса, жившего в небольшом французском городке. В августе 2024 года Нарса не стало. От его соседей нотариус узнал, что тот был увлеченным коллекционером исторических монет. У него не осталось близких родственников, поэтому нотариус решил разыскать тайник самостоятельно.

После долгих поисков он наткнулся на сундук с монетами, спрятанный за картиной в стене кладовой. Внутри оказались около тысячи артефактов. Среди них были монеты, отчеканенные в Македонской империи в 336-323 годах до нашей эры, а также те, что относятся ко времени правления французских королей Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI.

Также в коллекции Нарса нашли 172 наполеондора — золотые монеты номиналом 20 франков. Их продадут отдельно от остальных. Пока их стоимость оценивают в 100 тысяч евро (девять миллионов рублей). На аукционе эксперты отметили необычайное чутье Нарса, помогавшее ему отбирать ценные артефакты. По их словам, удивительно, что при таких способностях к коллекционированию, он был неизвестен в мире нумизматики.

Ранее сообщалось, что в Британии полицейский Дэвид Кокл решил нажиться на средневековых золотых монетах и потерял больше 100 тысяч фунтов стерлингов. Он тайно продал находку и попался из-за собственного хвастовства.