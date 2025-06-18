Появилась секс-игрушка со слепком вагины OnlyFans-модели

Элейна Сент-Джеймс (Elaina St. James), 57-летняя OnlyFans-модель, стала самой возрастной моделью, с которой когда-либо сотрудничал бренд Fleshlight, известный своими анатомически-достоверными секс-игрушками. Об этом сообщает издание TMZ.

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Fleshlight — популярный производитель секс-игрушек, специализирующийся на создании искусственных вагин и других имитаций интимных частей тела. Теперь компания выпустила точную копию интимной части тела Сент-Джеймс, изготовленную из секретного материала. Модель даже позировала с новой игрушкой для фото.

Сент-Джеймс, известная также как «Любимая кугуарка Америки», автор и подкастер, назвала сотрудничество с одним из ведущих американских брендов товаров для взрослых «сюрреалистичным» для своего возраста. Она отметила, что всего пять лет назад едва сводила концы с концами, чтобы оплатить брекеты для своего сына.

Элейна рассказала, что ее приземленный характер в сочетании со скромным прошлым работающей матери пленяет ее подписчиков, бросая вызов стереотипам о возрасте, сексуальности и самореализации. Несколько лет назад она начала свой путь на платформе OnlyFans и быстро стала там звездой. Элейна подчеркивает, что ее успех призван напомнить женщинам: у сексуальности и чувственности нет срока годности.