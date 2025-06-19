Подготовка девушки к важному свиданию сорвалась из-за простого чиха

Пользовательница Reddit с ником Traditional_Award286 рассказала о том, как накануне важного для нее свидания решила избавиться от лишней растительности, но пожалела деньги на салон красоты и решила сама депилировать себя воском. Однако подготовка ко встрече с мужчиной провалилась из-за простого чиха.

Поскольку это был ее первый опыт восковой депиляции, девушка сначала протестировала одну полоску на ноге. Поняв, насколько легко получается удалять волосы, она, нанесла фиолетовый воск вообще на все участки тела, где они растут, в том числе на область бикини. Для подавления грядущих болевых ощущений она выбрала алкоголь, который пила, пока сидела в ванной комнате.

«И вот я сижу на полу на корточках, воск повсюду. И это происходит. Мой нос, мой глупый сопливый нос. Я чихаю и непроизвольно свожу ноги вместе, пока воск еще застыл на них. И мои половые органы превратились в ракушку, замурованную между двумя полностью склеенными ногами! Я паникую. Я опускаю руки, чтобы оценить ситуацию внизу, и благодаря этому мне удалось приклеить еще и руки к телу по бокам», — пожаловалась Traditional_Award286.

Девушка не смогла придумать, как ей одеться, чтобы попросить кого-нибудь из знакомых отвезти ее в салон. Вместо этого она начала пытаться расклеиться обратно. Долгое время ничего не получалось, но в итоге благодаря скопившему в подмышках поту она смогла начать шевелить руками, после этого отклеила сначала их, а потом смогла раздвинуть ноги и, наконец, отодрать воск от промежности. Полностью операция по освобождению из воскового плена заняла четыре часа.

«Знаете, что происходит, когда вы перебарщиваете с воском? Кожа немного опухает. Я создала мегазлого безволосого монстра и не смогла пойти на свидание. Мне пришлось носить прокладки с мазью несколько дней. Мой план избавиться от волос сработал слишком хорошо, урок усвоен: всегда делайте профессиональную эпиляцию воском, а также не смешивайте алкоголь с чиханием», — порекомендовала автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала об оригинальной мести мужчине, которой солгал ей на первом свидании. Автор поста заявила, что в отместку за этот поступок она обманом заставила неудавшегося бойфренда сделать восковую депиляцию интимных мест.