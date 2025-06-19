Модель выгнали из приложений для знакомств из-за ее красоты

Бразильская модель Жанайна Празерес утверждает, что больше не может пользоваться приложениями для знакомств. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Lenta.ru

Проблемы начались после того, как Празерес потратила почти миллион долларов на пластические операции. Когда она загрузила свои новые фото в приложение для знакомств, ее аккаунт заблокировали. Причина, по ее мнению, заключается в том, что она слишком красива.

«Сначала я думала, что это какая-то ошибка. Но после того, как меня выгнали с трех разных аккаунтов, которые я создала, стало ясно, что происходит нечто иное. Они говорят, что мой аккаунт выглядит поддельным», – Жанайна Празерес, бразильская модель.

Празерис подавала апелляции, но ее аккаунты так и не восстановили.

Ранее британская модель Ширли пожаловалась, что ее привлекательная внешность мешает ей найти любовь. По ее словам, она шесть лет не ходила на свидания, потому что мужчин пугает ее привлекательность.