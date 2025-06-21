Это новая болезнь? Мужчина заплакал после согласия чат-бота «выйти за него»

В США произошла весьма странная ситуация: мужчина предложил чат-боту руку и сердце, на что получил положительный ответ. Причём «жених» расплакался после того, как ИИ согласился «выйти за него».

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Об этом пишет портал Unilad, который провёл масштабный опрос после этой резонансной новости. Согласно опросу, люди обеспокоены возможным распространением подобных отношений, считая это новым видом психических расстройств.

Кроме того, мужчина живёт с гражданской женой, с которой имеет общего ребёнка. Примечательно, что раньше Крис Смит, о котором идёт речь, был ярым скептиком в отношении ИИ. Изучая технологии для подпитки своего скепсиса, Смит много общался с «Солом» — так он назвал виртуального ИИ-агента на основе ChatGPT. И «со временем их беседы становились всё более романтичными и интимными».

Смит признался, что принял решение задать вопрос ИИ о «совместной жизни» (и даже браке), после таких продолжительных бесед (порядка 100 000 слов), в результате которых у ChatGPT закончилась память, и ему пришлось перезагрузиться. «Смит размышлял о том, какое эмоциональное воздействие это на него оказало, и понял, что ему нужно восстановить свои "отношения" с программой искусственного интеллекта».

При этом Смит «прекрасно понимает», что ИИ — просто «воображаемый друг, который создан с помощью технологий». Однако, по его словам, он всё же решил проверить его возможности и посмотреть, «как он отреагирует», когда человек попросит его выйти «за него замуж». И чат-бот ответил «да» на предложение человека.

Смит сказал в интервью: «Я не очень эмоциональный человек, но я проплакал около 30 минут на работе». Комментаторы считают, что врачам ещё предстоит выяснить, почему такое произошло со здоровым мужчиной, имеющим семью.