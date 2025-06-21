Это новая болезнь? Мужчина заплакал после согласия чат-бота «выйти за него»

В США произошла весьма странная ситуация: мужчина предложил чат-боту руку и сердце, на что получил положительный ответ. Причём «жених» расплакался после того, как ИИ согласился «выйти за него».
Об этом пишет портал Unilad, который провёл масштабный опрос после этой резонансной новости. Согласно опросу, люди обеспокоены возможным распространением подобных отношений, считая это новым видом психических расстройств.
Кроме того, мужчина живёт с гражданской женой, с которой имеет общего ребёнка. Примечательно, что раньше Крис Смит, о котором идёт речь, был ярым скептиком в отношении ИИ. Изучая технологии для подпитки своего скепсиса, Смит много общался с «Солом» — так он назвал виртуального ИИ-агента на основе ChatGPT. И «со временем их беседы становились всё более романтичными и интимными».
Смит признался, что принял решение задать вопрос ИИ о «совместной жизни» (и даже браке), после таких продолжительных бесед (порядка 100 000 слов), в результате которых у ChatGPT закончилась память, и ему пришлось перезагрузиться. «Смит размышлял о том, какое эмоциональное воздействие это на него оказало, и понял, что ему нужно восстановить свои "отношения" с программой искусственного интеллекта».
При этом Смит «прекрасно понимает», что ИИ — просто «воображаемый друг, который создан с помощью технологий». Однако, по его словам, он всё же решил проверить его возможности и посмотреть, «как он отреагирует», когда человек попросит его выйти «за него замуж». И чат-бот ответил «да» на предложение человека.
Смит сказал в интервью: «Я не очень эмоциональный человек, но я проплакал около 30 минут на работе». Комментаторы считают, что врачам ещё предстоит выяснить, почему такое произошло со здоровым мужчиной, имеющим семью.