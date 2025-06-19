На Техас напали ядовитые черви-молоты

В США, штат Техас, после сильных дождей резко увеличилась популяция ядовитых червей-молотов. Об этом сообщает El Paso Times.

© Lenta.ru

Инвазивные плоские черви-молоты, или, как их еще называют, молотоголовые черви, похожи на змей и могут вырастать до 40 сантиметров в длину. Институт инвазивных видов Техаса предупреждает, что черви-молоты обладают способностью выделять токсин, напоминающий яд рыбы фугу. Обычно они делают это в том случае, если чувствуют угрозу. Прикосновение к червю-молоту может вызвать раздражение на коже. Если червя нужно перенести или убрать, лучше использовать перчатки, палку или бумагу.

Хотя для человека и домашних животных эти существа не смертельно опасны, они наносят серьезный ущерб экосистеме. Специалисты предупреждают, что уничтожать червей нужно особым способом — помещая в пакет с солью или уксусом, так как при разрезании они способны оживать.

Этот вид не является аборигенным для Техаса, он был завезен в США из Юго-Восточной Азии в начале ХХ века. Черви-молоты хорошо чувствуют себя в жарком и влажном климате. Они уже несколько десятилетий живут в Техасе, но в последнее время их ареал расширился.

Ранее сообщалось, что новозеландский город Веллингтон страдает из-за нашествия многоножек. Один из жителей пригорода утверждает, что за неделю собрал во дворе пять мешков многоножек.