Женщину привязали к дереву за долг в размере 72 тысяч рублей

В штате Андхра-Прадеш Индии ростовщик напал на жену должника и привязал ее к дереву. Об этом сообщает издание India Today.

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Около трех лет назад муж пострадавшей занял 80 тысяч рупий (72 тысячи рублей) у мужчины по имени Муниканнаппа. Он не успел отдать долги в срок, поэтому семье пришлось уехать из деревни и скрываться от кредитора.

Когда женщина вернулась, чтобы забрать экзаменационные свидетельства детей, столкнулась с ростовщиком. Тот заметил ее, избил и привязал к дереву. Также мужчина напал на прохожих, пытавшихся заступиться за индианку.

Ее спасли сотрудники полиции, которых привели очевидцы.

Ранее сообщалось, что школьники в индийском штате Джаркханд привязали к дереву и избили учителя математики и администратора школы. Им не понравились оценки за экзамен.