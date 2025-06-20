Схватка крокодила и питона попала на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристы стали свидетелями схватки крокодила и питона. Кадры, снятые очевидцами, опубликованы на канале Latest Sightings в YouTube.

В начале видео крокодил подплывает к берегу и хватает питона. Тот отчаянно вырывается, но справиться с более крупным хищником ему не под силу. Поединок продолжается больше минуты, но ее исход кажется предрешенным с самого начала. К концу ролика крокодил принимается пожирать добычу.

ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения от псов антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.