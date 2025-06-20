Девушка придумала жестокую месть бывшему бойфренду-геймеру

Пользовательница Reddit с ником NinaNordica рассказала, как отомстила бывшему парню, когда рассталась с ним около 10 лет назад. Это стало возможным из-за его же беспечности.

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«Мне тогда было 19 лет, и я ушла от своего жестокого бывшего почти за одну ночь после четырех лет отношений. Я не устраивала сцен, просто переехала за 600 километров, пока он был на работе. Но несколько недель спустя мне пришло электронное письмо с подтверждением от какой-то игры для PlayStation. У меня не было приставки, поэтому я пришла в замешательство, но потом меня осенило: он использовал мой адрес электронной почты для своей учетной записи», — написала девушка.

Тогда она моментально поняла, как может отомстить. Она увидела в конце кнопку, с помощью которой можно было сообщить, что письмо отправили по ошибке. Уже через несколько секунд сервис поблагодарили ее за сообщение о возможном мошенничестве и заблокировал все, что было связано с аккаунтом.

«Вскоре бывший парень написал мне с аккаунта своего друга "очень милое" сообщение, в котором рассказал, что все, что он когда-либо покупал (а покупал он немало), пропало, весь его прогресс во всех играх был удален, и ему нужно будет подтвердить свою личность в PlayStation, чтобы получить новую учетную запись. И я все еще улыбаюсь каждый раз, когда думаю об этом», — призналась NinaNordica.

Ранее другие пользователи Reddit вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизням и жизням их близких.