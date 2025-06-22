«Жизнь подходит к концу» Что испытали участники шоу «Вымотанные»

Как долго человек может продержаться без сна? Таким вопросом задались создатели британского реалити-шоу «Вымотанные» (Shattered) на канале Channel 4. Чтобы узнать ответ, они отобрали десять юношей и девушек и заперли их в одном помещении под круглосуточным наблюдением камер. Победителем должен был стать тот, кто не спал дольше всех, — ему сулили крупный денежный приз. На протяжении всего эксперимента участников разными способами пытались усыпить: им читали сказки, делали массаж и показывали овец, прыгающих через забор. Недосып вскоре стал сказываться на здоровье героев: у одного из них начались галлюцинации, а другая участница, чтобы не заснуть, специально причиняла себе боль. Общественность, возмущенная происходящим на проекте, обвинила создателей шоу в пытках и потребовала его закрыть. Что происходило на съемках «Вымотанных», как участие в проекте отразилось на жизни героев и жалеют ли они об этом опыте спустя годы — в материале «Ленты.ру».

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«Никто не знает, что может произойти»

В январе 2004 года тысячи британцев собрались у телевизоров, чтобы увидеть премьеру нового шоу. С экрана их приветствовал ведущий Дермот О’Лири.

«Это "Вымотанные". Три вещи, которые вы должны знать об этом шоу. Первая — следующую неделю десять человек должны прожить без сна. Вторая — на кону 100 тысяч фунтов стерлингов. Третья — никто не знает, можно ли вообще это осуществить и что может произойти, — сказал он. — Болезнь XXI века — недостаток сна. Мы все сталкиваемся с этим. Чем быстрее мы живем, тем меньше мы спим. Наш организм просто не приспособлен к тому, чтобы бодрствовать 24 часа подряд».

Участниками проекта стали десять юношей и девушек в возрасте от 19 до 33 лет. Их поселили в квартире на востоке Лондона — там они должны были провести неделю без сна. По всему помещению, включая туалеты, были расставлены камеры, которые следили за каждым движением героев. Если вдруг один из них закрывал глаза дольше чем на десять секунд, сумма выигрыша — 100 тысяч фунтов стерлингов (в 2004 году — это примерно 5,1 миллиона рублей, а средняя зарплата в России тогда была около 7000 рублей — прим. «Ленты.ру») — снижалась на 1000 фунтов.

На протяжении дня участников всячески пытались вымотать умственно и физически. Так, в первом выпуске к молодым людям пригласили бывшего спецназовца, который заставлял их отжиматься, бегать на месте и выполнять другие упражнения. За ним пришел мужчина с долгой и нудной лекцией о треугольниках. Другой гость провел урок пантомимы. Еще в одном выпуске героев навестил маори — представитель коренного населения Новой Зеландии — и научил их ритуальному танцу Хаку.

Перед съемками у участников забрали мобильные телефоны и другие средства связи. Также на площадке им было запрещено принимать алкоголь, наркотики и какие-либо лекарства. За их состоянием постоянно следили специалисты: юноши и девушки регулярно проходили медицинский осмотр и беседовали с психологом. Если же кто-то из них чувствовал, что у него больше нет сил участвовать в эксперименте, он мог покинуть проект.

Каждый день несколько героев отправлялись в студию, где выполняли различные задания на память, скорость реакции и внимание. В одном из выпусков они должны были назвать за ограниченное время максимальное количество слов на определенную букву, в другом молодым людям нужно было нажать на кнопку через 45 секунд после сигнала. Те, кто справлялись хуже всех, выбывали из проекта.

Самыми же тяжелыми были испытания, которые проводились по ночам. В три часа ночи участники традиционно уходили на час в комнату, где их всячески склоняли ко сну. Например, один из них должен был лежать в постели и слушать запись сказки, которую читала пожилая женщина, и при этом ни разу не сомкнуть глаз. Другая участница должна была столько же времени продержаться без сна на расслабляющем массаже.

Испытания, которые проходили участники, были не только жестокими, но и временами абсурдными. Одну из девушек заставили целый час обнимать огромного плюшевого мишку. А другой герой должен был в течение часа смотреть, как сохнет белая краска на холсте. Еще одному молодому человеку включили видеозапись, где люди в костюмах овец перепрыгивали через забор.

«Это все так тяжело»

Один из участников «Вымотанных» Крис Вандел, который на момент съемок был 22-летним студентом факультета журналистики, сравнил участие в шоу с пребыванием на вечеринке. По словам британца, из-за недосыпа на проекте он постоянно испытывал ощущения, напоминающие опьянение.

«Знаете, иногда, когда вы пьяны, вы прекрасно проводите время, а иногда можете чувствовать себя подавленным? Там было именно так», — отметил он.

На третий день эксперимента шоу покинула 20-летняя студентка Люси. Этому предшествовал разговор с психологом, во время которого девушка расплакалась и призналась, что сильно устала и больше не может не спать.

«Я не могу дальше участвовать, даже ради денег, я не могу», — сказала заплаканная участница, обращаясь к специалисту.

Чем дольше молодые люди оставались в шоу, тем хуже они себя чувствовали. Например, на шестой день эксперимента перед финалом у Вандела начались галлюцинации. Ему мерещилось, что мебель в комнатах двигается. Когда другие герои, обеспокоенные состоянием студента, спросили, знает ли он, где находится, то молодой человек ответил, что это съемки австралийской мыльной оперы «Соседи». Потом он и вовсе назвал себя премьер-министром Австралии.

В конце концов британца смогли привести в чувство, и он вспомнил, что снимается в шоу.

«Мне просто надоело так жить. Мне повезло, что я иду в финал и, возможно, одержу победу, а также завоюю уважение всей нации, но это все так тяжело», — пожаловался Вандал позднее одному из участников.

Он также рассказал о жутком способе, который придумала другая героиня проекта, 19-летняя студентка полицейской академии Клэр Саузерн, чтобы долго оставаться бодрой. Девушка сильно вытягивала большой палец ноги, в результате чего у нее возникали судороги — боль не давала ей провалиться в сон. За стойкость и стремление к победе британке на проекте даже дали прозвище Терминатор.

Среди тех, кто прошел в финал «Вымотанных», были Саузерн и Вандел. Вместе с ними за главный приз боролся 30-летний психиатр Джонатан. На седьмой день их ждало последнее испытание: съемочная группа уложила участников в постель, после чего наблюдала, кто из них сможет дольше не спать. В итоге победу одержала Саузерн: она пролежала с открытыми глазами два часа, в то время как ее соперники заснули уже через полчаса после старта испытания.

Девушка выиграла главный приз — правда, вместо 100 тысяч фунтов стерлингов она получила 97 тысяч, потому что за время проекта несколько участников закрыли глаза дольше чем на десять секунд. По утверждению Вандела, Саузерн удалось победить только потому, что перед испытанием она выпила много воды и не сходила в туалет, хотя продюсеры просили ее посетить уборную.

«Она специально наполнила свой мочевой пузырь, чтобы испытывать страдания», — заявил он.

Саузерн подтвердила, что выпила много воды перед финалом.

«Я чуть не обмочилась», — вспомнила она, говоря о том эпизоде.

Но при этом британка заверила, что сделала это ненамеренно

«Жанр реалити-шоу сошел с ума»

Еще до финала на «Вымотанных» обрушилась волна критики. С призывом закрыть шоу выступил глава британской правозащитной организации Mediawatch UK, которая занимается вопросами радио и телевидения, Джон Бейер. Он признался, что ему было трудно поверить, что Channel 4 одобрил такую программу. «Использовать представителей общественности в таких условиях неприемлемо», — подчеркнул правозащитник, говоря о телепроекте.

Против шоу, в котором участники на неделю лишают себя сна ради шанса выиграть 100 тысяч фунтов стерлингов, высказалось и Британское сообщество психотерапевтов и консультантов. Там отметили, что постоянный недосып может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе спровоцировать депрессию. Представители организации также обвинили телевизионщиков в эксплуатации молодых людей ради высоких рейтингов.

Член британского парламента, политик Дон Фостер также возмутился происходящим в «Вымотанных». Он заявил, что «жанр реалити-шоу сошел с ума». В числе недовольных программой были и зрители: они подали десятки жалоб, в которых сравнили условия шоу с пытками, в Office of Communications (Ofcom) — британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний.

Депривация сна, то есть недостаток или полное отсутствие сна, действительно несет вред для здоровья, рассказал профессор Оксфордского университета Рассел Фостер. Человек, который столкнулся с недосыпом, становится импульсивным и теряет способность принимать рациональные решения. Также ему становится трудно общаться с людьми, потому что он перестает понимать их эмоции и чувства и теряет способность сопереживать.

При недосыпе иммунитет ослабевает, и болезни случаются чаще. Нехватка сна влияет и на психику: у человека усиливается тревожность и возникают депрессивные мысли. Более того, некоторые исследования показали, что депривация сна повышает риски развития болезни Альцгеймера, сообщил Фостер.

Представители Channel 4, отвечая на возмущение общественности, заверили, что не эксплуатировали героев шоу — на самом деле их главной задачей было обеспечить благополучие молодых людей.

«У нас есть независимый комитет по этике, который консультировал создателей программы. Все участники ["Вымотанных"] находились на связи с врачами и психологами, которые всегда были доступны, если требовалась их помощь», — уточнили они.

По словам представителей канала, передача носит просветительский характер, поскольку дает людям представление о последствиях недосыпа. Они добавили, что медицинские эксперты, которые наблюдали за участниками программы, были в восторге от результатов эксперимента. Чему именно радовались специалисты, на канале так и не уточнили.

Через два месяца после выхода шоу Ofcom опубликовал результаты расследования в отношении Channel 4: все происходившее на проекте признали законным.

«Изучив замысел программы, разъяснения Channel 4 относительно мер, принятых для защиты участников, а также мнения медицинских экспертов, мы пришли к выводу, что нарушений не было», — заявили в регуляторе.

«Хотели, чтобы это был настоящий эксперимент»

Шоу «Вымотанные» вышло в 2000-х годах — период, когда британское телевидение увлекалось социальными экспериментами. В то время бешеной популярностью пользовался телепроект «Большой брат» с участниками, которые жили в одном доме, изолированном от внешнего мира. Тогда же свет увидела программа «Кое-что о Мириам», где молодые британцы боролись за сердце мексиканской модели Мириам, но в итоге она оказалось не той, за кого себя выдавала.

Идея шоу, где участники пытаются как можно дольше оставаться бодрыми без сна, пришла креативному продюсеру Тиму Хинксу вскоре после рождения дочери. Столкнувшись с бессонными ночами из-за плачущего ребенка, он задумался над тем, как долго человеческий организм вообще способен продержаться без отдыха. Он сообщил о своей идее коллегам — так началась работа над новым экспериментом для телевидения.

«Я всегда считал, что у реалити-шоу должна быть цель. Мы не хотели, чтобы это было просто место для тех, кто хочет показать себя. Мы хотели, чтобы это был настоящий эксперимент», — Фил Эдгар-Джонс, продюсер шоу «Вымотанные».

Перед запуском проекта создатели решили испытать этот формат на волонтерах: они изолировали шестерых человек от внешнего мира и наблюдали за тем, как на них влияет недосып.

«На третий день они едва осознавали, где они и кто они», — рассказал О’Лири.

По его словам, в конце эксперимента добровольцы жаловались на перепады настроения, трудности с концентрацией, а также проблемы с памятью. Кроме того, они столкнулись с галлюцинациями и паранойей.

Один из волонтеров много лет спустя пожаловался в Reddit, что ему понадобился месяц, чтобы восстановиться после участия в эксперименте.

«Я превратился в зомби. Мои друзья говорили, что я как будто был постоянно под кайфом», — вспомнил он и отметил, что никому бы не пожелал пережить такой опыт.

Мужчина добавил, что в результате продержался без сна дольше остальных добровольцев. В качестве приза он получил тысячу долларов.

Несмотря на тревожные симптомы, проявившиеся у волонтеров, Хинкс и его коллеги все равно решили провести эксперимент и объявили кастинг. Заявку на участие в «Вымотанных» подали тысячи британцев — из них отобрали сто человек, которых затем пригласили на прослушивание. По его итогам десять наиболее харизматичных и физически выносливых кандидатов получили приглашение на проект.

Изначально шоу задумывали более экстремальным: например, участников хотели бить током каждый раз, когда они закрывали глаза. Однако в конце концов эту идею отвергли: ее признали слишком садистской. Вместо этого продюсеры решили сделать ставку на то, чтобы довести молодых людей до крайнего утомления. Так, например, создатели проекта специально искали для записи сказки пожилую женщину с убаюкивающим голосом.

Полностью лишать сна участников «Вымотанных» все-таки не решились. По словам Эдгара-Джонса, юношам и девушкам на проекте давали спать по 45 минут в день. Разумеется, этого времени не хватало для полноценного отдыха.

«Знали, во что ввязываемся»

Участие в телепроекте, где от них требовалось не спать несколько дней, не прошло для молодых людей бесследно: они постоянно испытывали усталость и с трудом возвращались к нормальной жизни.

«[После шоу] родители отвезли меня домой. Я ела суп, но внезапно замолчала на полуслове и заснула. Моя голова лежала на столе, а суп разлился и был повсюду», — вспомнила Саузерн, одержавшая победу в «Вымотанных».

При этом, как уточнила британка, все герои прекрасно понимали, чем может обернуться для них длительный отказ от сна.

«Мы знали, во что ввязываемся, и знали, что можем уйти в любой момент», — подчеркнула Саузерн.

С ней согласился и Вандел. Хотя финалист проекта и признал, что на съемках были моменты, когда он «чувствовал, что его жизнь подходит к концу», но большую часть времени участники хорошо проводили время.

О пережитом опыте Саузерн и Вандел не жалеют. Более того, они заявили, что были бы не против снова поучаствовать в подобном эксперименте. Вандел пошел бы на проект, чтобы вновь побороться за денежный приз, а Саузерн было бы интересно понаблюдать, какие последствия для организма имеет недосып.

Сегодня шоу «Вымотанные» можно рассматривать не только как исследование того, как отсутствие сна влияет на состояние человека, но и как яркий пример телевидения прошлого. В 2000-х годах люди, снимавшиеся в реалити-шоу, не стремились стать знаменитыми и обзавестись толпой фанатов, в отличие от участников подобных проектов сегодня, обратила внимание профессор Аннет Хилл из Лундского университета в Швеции.

Саузер, Вандел и другие отправились на шоу ради денежного приза — они надеялись, что выигрыш поможет им улучшить финансовое положение. Первое время после выхода программы участников «Вымотанных» узнавали на улицах, но спустя пару недель о них уже забыли, и молодые люди вернулись к обычной жизни. Единственное, что изменилось навсегда, — это их отношение ко сну: после проекта они перестали воспринимать его как должное.