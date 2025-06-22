Российская туристка взяла с собой в путешествие череп мужа

Жительница Калининграда предприняла необычное турне со своим супругом, а если быть точнее, с его останками. При досмотре на Крымском мосту, сотрудники охраны нашли в автомобиле путешественницы мужской череп. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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Жительница Калининграда договорилась обо всем с супругом еще при жизни. Когда ненаглядный умер, отправилась путешествовать со скелетом — как и положено, — говорится в сообщении telegram-канала Mash.

Благодаря наличию документов, удостоверяющих личность умершего и подтверждающих право женщины на транспортировку останков, инцидент был урегулирован без осложнений. При жизни супруги пришли к соглашению, что после смерти мужа, жена отправится с ним в поездку. Женщина сдержала данное слово. Предоставленные документы избавили её от юридических проблем.

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