Скандальную порнозвезду возмутила вечная блокировка ее аккаунта на онлайн-платформе

Порнозвезда Бонни Блю прокомментировала запрет своего аккаунта на OnlyFans. Об этом сообщает издание The Tab.

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Бонни Блю возмутило, что OnlyFans не стал банить аккаунты ее подражательниц. При этом, по ее словам, вся разница в том, что после секс-марафонов не приходится ехать в больницу или рыдать перед камерой.

Они решили, что у меня «опасный контент», хотя я — единственный человек с подобным контентом, которому никогда не приходилось выступать с заявлениями о госпитализации из-за небезопасных условий. И публичные разъяснения своей грусти после таких мероприятий я тоже не давала, в отличие от некоторых других, которым позволили остаться на OnlyFans. Главное отличие между мной и другими в том, что я успешнее, и после моих марафонов у меня не текут слезы или кровь, потому что я знаю свой организм и свои возможности Бонни Блю

Хотя Бонни Блю не называет имен, очевидно, что речь идет о порномоделях Энни Найт и Лили Филлипс. В мае Найт попала в больницу с кровотечением после секса с 583 мужчинами за шесть часов. Лили Филлипс плакала после секс-марафона со 101 мужчиной за сутки.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю навсегда заблокировали на платформе OnlyFans. Причиной стал анонс ее нового проекта, который она назвала «Контактным зоопарком».