Огромный сом набросился на пятерых отдыхающих у озера

В Германии сотрудник правоохранительных органов применил огнестрельное оружие против двухметрового сома, который нанес травмы отдыхающим в баварском озере Бромбах.

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Происшествие случилось в пятницу 20 июня 2025 года после того, как агрессивный экземпляр, чей вес достигал отметки в 90 килограммов, в течение короткого промежутка времени атаковал пятерых участников фестиваля Burning Beach. Пострадавшие получили незначительные повреждения. Об этом информирует портал inFranken.de.

В связи с ростом числа пострадавших на место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательной службы. Изначально они предприняли попытки отпугнуть сома, используя спасательную лодку, однако рыба не проявила признаков испуга — в связи с этим полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. После этого инцидента рыба скрылась в водной стихии, но позднее была замечена рыбаком, который извлек ее на берег.

Данный инцидент вызвал волну возмущения среди активистов по защите прав животных. Они утверждали, что причиной нападения сома на людей стала охрана кладки икры. В ответ на это в полиции заявили, что купающиеся, в том числе несовершеннолетние, могли испытать панику и утонуть из-за внезапных атак агрессивной рыбы.

В баварской ассоциации рыболовов подчеркнули, что администрации следовало временно закрыть пляж на период нереста сомов. Там также отметили, что в обычных условиях сом является одним из наиболее безопасных видов рыб для человека.