Извращенец подглядывал за голыми клиентками своего спа-салона

В индийском городе Чандигарх, штаты Пенджаб и Харьяна, женщина разоблачила владельца спа-салона, который подглядывал за голыми клиентками при помощи скрытой камеры. Об этом сообщает Hindustan Times.

© Lenta.ru

Инцидент произошел 18 июня. 27-летняя женщина решила посетить салон в районе Манимаджра. Ее встретил 51-летний хозяин заведения Сандип Бава, проводил во внутреннее помещение и предложил переодеться. После того как мужчина ушел, индианка заметила около кондиционера странную полость, прикрытую листом бумаги. За ним она обнаружила объектив скрытой камеры.

Женщина потребовала от Бава объяснений. Сначала мужчина заявил, что никакой скрытой камеры в раздевалке нет. Затем он выхватил камеру из ниши, сломал ее и попытался спрятать над натяжным потолком. Однако индианка снимала все происходящее на камеру мобильного телефона и одновременно связывалась с властями.

Полиция обнаружила в кабинете Бава два монитора. К первому была подключена камера наблюдения у входа в здание, а ко второму — скрытая камера в раздевалке. У Бава изъяли несколько мобильных телефонов и карт памяти, а также сумку, наполненную презервативами.

Пострадавшая также заявила, что извращенец пытался удалить с телефона некие данные до прибытия полиции. В итоге Бава арестовали по обвинению в вуайеризме. Сейчас следствие пытается установить, сколько женщин пострадали от его действий.

Ранее сообщалось, что нейрохирург из американского штата Иллинойс получил пять лет тюрьмы за установку скрытой камеры в туалете больницы. Жертвами вуайериста стали более 50 женщин.