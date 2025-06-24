Два медведя сбежали из зоопарка и съели весь мед в ближайшем магазине

Два молодых медведя сбежали из заповедника, расположенного на юго-востоке Британии, после чего съели недельный запас меда в ближайшем магазине. Об этом сообщила газета Daily Mail.

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Два бурых медведя, каждый из которых весит порядка 180 кг, вырвались из вольера и направились в продуктовый магазин. Администрация зоопарка попросила посетителей пройти в безопасное место, пока сбежавших животных разыскивали сотрудники заповедника.

Владелец магазина рассказал, что медведи съели несколько килограммов рыбы, ягод и недельный запас меда. После этого, говорится в публикации, животные самостоятельно вернулись в свой вольер, где уснули.

В пресс-службе зоопарка заявили, что в настоящее время проводится внутренняя проверка. Специалисты выясняют, как медведям удалось выбраться из вольера, и принимают необходимые меры по недопущению подобного впредь.