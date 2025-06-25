Мужчина услышал критику своего пениса и не пережил этого

У мужчины из Ганы случился сердечный приступ после того, как обманутая любовница раскритиковала его пенис. Об этом пишет Pulse Ghana.

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Молодая женщина по имени Мона познакомилась с состоятельным мужчиной, который утверждал, что не женат.

«Он сказал, что не женат, но через несколько месяцев совместной жизни заявил, что я должна уйти из его дома, потому что возвращаются его жена с детьми», — рассказала ганка.

Любовник заявил Моне, что обеспечит ее жильем и даже поможет открыть собственный магазин в качестве компенсации, однако обещаний не выполнил. Тогда женщина решила отомстить и соблазнила племянника бывшего сожителя. Ганка сняла на видео свой секс с молодым человеком, снабдила ролик уничижительными комментариями и отправила любовнику-обманщику.

«Я сказала, что у него маленькое мужское достоинство, и что он не так хорош в постели, как его племянник», — призналась Мона.

Вскоре после этого у ее бывшего возлюбленного случился инфаркт. Спасти его врачам не удалось. Более того, Мона заявила, что племянника мужчины вскоре тоже не стало при загадочных обстоятельствах. Женщина заявила, что теперь ей снятся кошмары с участием обоих любовников и обратилась за помощью в церковь.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина расправилась с мужем, отрезала ему гениталии и добавила их в рагу из фасоли. Скандал начался после того, как жена застала мужчину за просмотром порно.