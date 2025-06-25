Дорожный знак поймал наркоторговцев

В Бенидорме, Испания, двое мужчин попались с 1,5 килограмма наркотиков после неудачной погони. Об этом сообщает Need To Know.

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Подозрительный дуэт на машине заметили патрульные. Они приказали мужчинам остановиться, но те проехали мимо. Тогда полицейские стали их преследовать. Мужчины оторвались, но в один момент врезались в дорожный знак. После аварии они тут же выбрались из машины и пытались сбежать от полицейских, но их быстро поймали.

Полиция осмотрела машину мужчин, которую они взяли в аренду, и нашла внутри мешок с семью тысячами таблеток экстази. Их примерная стоимость составила 72 тысячи фунтов стерлингов (7,6 миллиона рублей). Кроме того, полицейские изъяли у подозреваемых наркоторговцев 680 евро (61 тысячу рублей) наличными, несколько мобильных телефонов и перцовый баллончик.

Личности арестованных мужчин не разглашаются. Известно, что им по 35 лет, у одного из них уже есть судимость. Их доставили в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сбежавший из Великобритании наркоторговец попался только спустя шесть лет на Карибских островах. Он сбежал в 2018 году, после того как симулировал болезнь в день последнего суда.