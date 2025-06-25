Пасечник натравил пчел на дорожную полицию

В Испании 70-летний пасечник отомстил полицейским за остановку на дороге. Об этом сообщает Oddity Central.

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Инцидент произошел на трассе N-II в городке Сервера, Каталония. Дорожные полицейские остановили пожилого мужчину за езду без ремня безопасности и подозрительное поведение за рулем. Когда они попросили его пройти алкотест, пасечник пришел в ярость и пригрозил правоохранителям расправой. После этого он выпустил пчел из ульев, которые перевозил, и натравил их на полицию. Полицейские были вынуждены прятаться от насекомых в ближайшем ресторане.

Полицейские получили несколько укусов и были госпитализированы. Пасечника задержали, но вскоре отпустили под залог.

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