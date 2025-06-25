У студенток вуза проверяли наличие бюстгальтеров перед экзаменом

В Нигерии проверка студенток Университета Олабиси Онабанджо в Аго-Ивойе перед экзаменом на наличие бюстгальтеров вызвала резонанс. Об этом сообщает CNN. В местных соцсетях распространилось видео, на котором девушки выстроились в длинную очередь на досмотр, а две сотрудницы трогают их за грудь, и только после этого пропускают. Одну из студенток, вероятно не прошедшую досмотр, исключают из очереди. Информационному агентству не удалось уточнить, когда именно было сделано видео, но представитель студенческого совета подтвердил, что сессия в образовательном учреждении уже стартовала. Также он защитил проверяющих на видео, сославшись на действующую в вузе политику "нет бюстгальтера - нет входа". Лидер студенческого союза Муизз Оланреваджу Олатунджи прокомментировал видео на платформе X (бывший Twitter), отметив, что проверка наличия у девушек бюстгальтеров связана с правилами соблюдения дресс-кода в учреждении, направленных на "поддержание уважительной и не отвлекающей от учебы атмосферы". Он опубликовал выдержки из политики учреждения, в которых говорится о том, что к непристойной одежде относятся наряды, оголяющие грудь, ягодицы, соски и живот. Олатунджи подчеркнул, что в университете недопустимо ношение любой одежды, вызывающей "влечение". Правозащитник Инбехе Эфионг раскритиковал подобную политику, назвав ее "драконовской" и "унизительной". Также он обратил внимание, что некоторые студентки могут не носить бюстгальтеры по медицинским показаниям. По его мнению, подобные проверки могут быть приравнены к домогательствам и привести к юридическим последствиям.