Лисы-футболисты освоили спортплощадку в Москве

В московском районе Медведково заметили стаю юных лис, весело резвящихся на спортивной площадке. Видео с пушистыми «футболистами» опубликовал телеканал «Москва 24».

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«В Москве даже лисята занимаются спортом! Команду рыжих красавцев заметили в Медведково на футбольном поле», — говорится в посте.

На кадрах запечатлена настоящая команда «футболисов», как их уже окрестили в соцсетях. Ни мяча, ни формы, но задора — хоть отбавляй. Пользователи шутят, что эти рыжие спортсмены, возможно, сыграли бы получше некоторых профессиональных команд: «Какое милое пополнение в российском футболе», «Может, они хоть лучше будут играть».

Москвичи активно обсудили видео в Telegram-канале «Москвач», завидуя беззаботной лисьей жизни: «Живут свою лучшую спокойную веселую жизнь. Ни пробок, ни жестких дедлайнов, ни начальника», «Вышли колобка погонять», «Даже лисы занимаются спортом, а ты нет». При этом некоторые предложили переименовать район из Медведково в Лисово, поскольку медведи в отличие от рыжих плутовок там не распространены.

Ранее Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило, что к ним стали обращаться, замечая участившиеся, как утверждают жители региона, конфликты между воронами и совами.