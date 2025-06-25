Китаец украл колесо, рассмешив пользователей Сети

Камера наружного наблюдения, установленная над китайским шиномонтажом, запечатлела комичный инцидент во время похищения грузового баллона в исполнении престарелого воришки.

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Желание китайского пенсионера обзавестись бесплатным «резиновым изделием», как говорится превозмогло его возможности и мотоциклист сначала совершил падение, когда попытался «оседлать» свой мотоцикл с массивным «корсетом».

Судя по кадрам, полученной Рай77° видеозаписи, мотоциклист, о дальнейшей судьбе которого ничего не уточняется, всё же смог скрыться с места преступления вместе с вожделенным грузовым баллоном, вывезенном из шиномонтажа буквально на собственном теле.