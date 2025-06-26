Мужчина одобрил сотни измен жены, но при одном условии

Модель OnlyFans Джиза Кустолли призналась, что муж разрешил ей изменять, но только после того, как она согласилась на необычное условие. Об этом рассказало издание Metropoles.

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Девушка заявила, что изменяла супругу уже с сотнями мужчин. Более того, в настоящее время она таким способом зарабатывает деньги. У пары имеется брачный контракт, где прописано, что муж модели не просто не осуждает, а одобряет ее образ жизни.

Правда, в документе имеется необычное требование, которое в ответ выдвинул мужчина: жена должна делать вагинопластику каждые два года. Он объяснил это желанием видеть избранницу в той же форме, что и во время знакомства. В будущем модель намерена выпустить книгу, в которой подробно опишет свой опыт.

Ранее колумнистка Альмара Абгарян дала советы парам, которые хотят снять свой секс на видео. По ее словам, им необходимо позаботиться о защите записей от утечек.