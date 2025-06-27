Зумеры увлеклись выбором нарядов для третьей мировой войны

Зумеры начали выбирать наряды для третьей мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Гори Ясно».

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В TikTok стали популярными видео, в которых блогеры показывают свои образы для третьей мировой войны. Девушка по имени Габби Армстронг предложила подписчицам надеть розовый топ с курткой в стиле милитари, голубые рваные джинсовые шорты и золотистые сапоги на каблуках. Она дополнила образ солнцезащитными очками и браслетом.

Блогер по имени Коннор Во в своем ролике показал образ с клетчатой рубашкой, футболкой с принтом милитари, темной жилеткой, синими джинсами и ботинками. Он предложил добавить к наряду меховую шапку, солнцезащитные очки, длинный шарф и сумку.

Telegram-канал также обратил внимание на то, что на площадке Spotify появился плейлист с песнями для третьей мировой войны.