Самую сухую пустыню мира засыпало снегом

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х.

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«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении. Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

Ранее сообщалось, что Пустыню Гоби, расположенную в Центральной Азии, решили поставить на службу зеленой энергетике. В частности, в кабмине Монголии намерены усовершенствовать автомагистраль Улан-Батор — Замын-Ууд на границе с Китаем.

В апреле 2024 года ученые обнаружили скрытую экосистему под самой сухой и жаркой пустыней Земли на глубине четыре метра.